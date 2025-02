Alianza-PER x Nacional-PAR: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o empate em 1 a 1 em Assunção, no jogo de ida da 1ª fase eliminatória, Alianza Lima e Nacional voltam a se enfrentar, desta vez no Alejandro Villanueva, em Lima, pela partida de volta. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília) e quem vencer avançará para enfrentar o Boca Juniors na segunda fase da competição. Novo empate, decisão por pênaltis.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partida a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Alianza

O treinador Gorosito gostou do comportamento do Alianza no duelo pelo Campeonato Peruano diante do Cusco, quando o time venceu por 3 a 0, e vai manter a escalação. Caso haja alteração, Lagos sairia para a entrada do ex-Flamengo Trauco, que foi banco no último jogo. Como não terá Guerrero, vetado, Barcos comandará o ataque. Vale lembrar que o ex-Palmeiras entrou no jogo de ida e fez, de pé esquerdo, o gol que empatou a partida aos 54 minutos da etapa final.

Como chega o Nacional

O Nacional desembarcou na segunda-feira em Lima. Pedro Sarabia, treinador da equipe, disse que, embora o Nacional não tenha construído uma vantagem em casa, tem confiança em um bom resultado no Peru. Ele disse que manterá a base da partida de ida, dando liberdade para Arrúa e Diogo no ataque.

“A disputa está em aberto. Neste tipo de jogo, temos que tentar focar no que vamos fazer e como vencer!”, disse Sarabia.

ALIANZA-PER X NACIONAL-PAR

1ª fase eliminatória da Libertadores – Jogo de Volta

Data e horário: 12/2/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Estadio Alejandro Villanueva.

ALIANZA: Guillermo Viscarra; Lagos (Trauco), Garcés, Carlos Zambrano e Guillermo Enrique; Ceppelini, Noriega, Lavandeira e Eryc Castillo; Hernán Barcos e Kevin Quevedo. Técnico: Nestor Gorosito

NACIONAL: Rojas; Fabián Franco, Claudio Nuñez, Monteagudo e Benítez; Caballero, Alfaro, Meza, Lugo e Carlos Arrúa; Diego Duarte. Técnico: Pedro Sarabia

Árbitro: Piero Maza (CHI)

