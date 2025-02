Autor de dois golaços na vitória do Grêmio, Pavón celebra boa fase e explica escolha pela ‘7’

O domínio perfeito pelo lado esquerdo de ataque rente a linha lateral, acompanhado do corte para dentro e do chute certeiro na bochecha da rede. Cristian Pavón anotou dois golaços na vitória do Grêmio por 5 a 0 sobre o Pelotas, nesta terça-feira (12), pelo Campeonato Gaúcho. O argentino, que marcou o quarto tento tricolor, também fechou a conta em um chute de primeira dentro da área, sem deixar a bola cair após lançamento. Na saída do gramado, o ponta gremista destacou o segundo dos dois gols na Arena do Grêmio.

“Acho que sim (foi o gol mais bonito com a camisa do Grêmio). A verdade, portanto, é que estou muito feliz que hoje as coisas aconteceram para o time. Esse time merece, treina para c******* e vamos por mais”, iniciou o atacante.

“Eu já vinha pensando nisso (pegar de primeira). Assim, quando vi a bola vindo, pensei em fazer isso e saiu um chute muito bom. Pude converter meu segundo gol no jogo e estou muito feliz por isso”, continuou, relembrando o gol.

O atacante também comentou sobre a escolha da camisa 7 tricolor do Grêmio ainda durante a pré-temporada. Destacou, portanto, sua confiança e o que a numeração, já utilizada por Renato Gaúcho, Paulo Nunes e Luan, representa para o Imortal.

“A verdade é que sim, todo mundo sabe o que é a camisa 7 para esse clube, eu peguei (a numeração) porque tenho confiança, estou com muita vontade de fazer o melhor para o Grêmio, fazer a coisa certa para mim e tentar colocar o Grêmio no lugar mais alto, tratar de fazer o melhor em cada jogo e cada treino”, afirmou.

Pavón confortável no ataque

Ao ser perguntado sobre qual dos lados rende melhor no ataque, a resposta de Pavón foi, no mínimo, curiosa.

“Na verdade, nem eu sei (risos). Hoje eu fiz um gol pela esquerda e outro pela direita. Pelos dois lados do campo eu me sinto muito confortável e vou sempre fazer o melhor, onde o treinador me colocar”, concluiu o jogador.

Pavón chegou a três gols e duas assistências, somando cinco participações diretas em gols do Tricolor em seis jogos disputados na temporada. O camisa 7 é o vice-artilheiro do time em 2025, atrás de Braithwaite, que já balançou a rede cinco vezes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.