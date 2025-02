Feyenoord x Milan: onde assistir, escalações, arbitragem

Nesta quarta-feira, 12/2, em Roterdã, no Estádio De Kuip, o Feyenoord, que será treinador por interino, recebe o Milan que terá o ex-astro da equipe holandesa no comando de ataque. Trata-se do jogo de ida pela repescagem da Champions. Na fase de pontos corridos, os times ficaram fora da classificação direta para as oitavas (Top 8). Os holandeses terminaram em 14º, enquanto os italianos ficaram em 9º. Assim, coube aos italianos, pela melhor campanha, a vantagem de jogar a volta em casa.

Onde assistir

O canal Max transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Feyenoord

O time holandês chega em crise para esta partida. Por causa dos maus resultados no Campeonato Holandês, a diretoria demitiu, nesta segunda-feira, o treinador dinamarquês Brian Priske. Quem comanda o time agora é o interino Koen Stam. A escalação não deve ser muito diferente daquela que o comandante demitido colocava em campo. Há quatro desfalques. O principal deles é o goleiro Bijlow, que cederá a vaga para Timon Wellenreuther. Mas nem tudo é má notícia. O lateral-esquerdo Hartman, que voltou aos gramados na semana passada, recuperado de lesão, mostrou desenvoltura e foi confirmado no time titular.

A principal esperança de gol do time da casa é o brasileiro Igor Paixão, que, além de gols, vem se tornando um bom garçom para os companheiros que chegam ao ataque. E terá se suprir a saída de santiago Gímenez, seu goleador que foi para o…Milan!

Como chega o Milan

O técnico Sérgio Conceição não terá Musah, suspenso, e o lateral brasileiro Emerson Royal, machucado. Mas poderá lançar mão do recém-contratado João Félix, que deve ser um dos municiadores de Santiago Giménez, recém-contratado por 185 milhões junto ao Feyenoord! Este começará como atacante de referência, mas formando dupla com o astro dos milanistas, o português Rafael Leão.

FEYENOORD X MILAN

Repescagem da Champions – Jogo de Ida

Data e horário: 12/2/2025

Local: De Kuip, Roterdã (HOL)

FEYENOORD: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko e Hartman; Moder, Timber e Hwang; Hadj-Moussa, Ueda e Igor Paixão. Técnico: Brian Priske

MILAN: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic e Theo Hernández; Fofana e Reijnders; Pulisic, João Felix e Rafael Leão; Alex Giménez. Técnico: Sérgio Conceição

Árbitro: José María Sánchez ESP

Auxiliares: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto ESP

VAR: Juan Martínez Munuera