Danilo pode ser titular e ganhar minutos em clássico pelo Flamengo

Com lesão de Alex Sandro e dúvida sobre Ayrton Lucas, Danilo pode ganhar chance como titular em clássico do Flamengo contra o Botafogo, nesta quarta-feira (12), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O zagueiro chegou recentemente ao Rubro-Negro, pode ser titular pela primeira vez em um clássico desde seu retorno e ganhar minutagem dentro de campo.

Danilo, afinal, esteve na partida que selou o título do Flamengo sobre o próprio Botafogo pela Supercopa do Brasil. Ele atuou somente um minuto dentro de campo e nem encostou na bola. A primeira partida de fato do zagueiro aconteceu na goleada sobre a Portuguesa. Ele, afinal, atuou por 90 minutos e teve atuação de destaque, no Parque do Sabiá. Posteriormente, ele ficou no banco de reservas na partida contra o Fluminense e não foi acionado.

A chance de torna-se titular aumentou após dúvida sobre Ayrton Lucas. O jogador, aliás, passará por novos exames na manhã desta quarta-feira (12) para saber sua condição. Assim, Danilo pode ganhar minutagem para se readaptar ao futebol brasileiro, ainda mais em um clássico. Aliás, o técnico Filipe Luís já deixou claro que não vai colocar nenhum jogador no sacrifício. Com isso, é provável que seja preservado para o decorrer das partidas.

“Não vou matar ninguém no Carioca e, se isso custar o meu trabalho, azar… Quero ganhar o Carioca, sim, e vai ser mais do que suficiente com os jogadores que eu tenho”, disse Filipe Luís após clássico Fla-Flu.

Danilo na lateral?

Se for titular, Danilo pode atuar pela lateral esquerda como já atuou pela Juventus, da Itália. Na sua chegada, o diretor José Boto foi enfático ao dizer que eele reforçaria o Flamengo para ser zagueiro. Contudo, pelo cenário, o jogador pode assumir a posição. Pela tarde desta quarta-feira, o Flamengo já saberá as condições de Ayrton e divulgará a situação.

Porém, Danilo também pode atuar como zagueiro caso Filipe Luís opte por Léo Pereira na função de lateral. O zagueiro, aliás, já atuou no setor quando o time ainda era comandado por Tite. Por fim, Varela, que atua pelo lado direito, também pode aparecer na equipe titular. Mas o fato é que ele ganhará mais minutos com a camisa rubro-negra para se adaptar ainda mais ao estilo de Filipe Luís.

