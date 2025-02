CPI Manipulação de Apostas: Lucas Paquetá quis ‘presentear o irmão’ com cartão amarelo

O empresário Bruno Lopez de Moura delatou à CPI das Apostas, do Senado, que Lucas Paquetá havia ”prometido” o cartão amarelo como “presente de aniversário” ao irmão Matheus Tolentino. A informação consta no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, em colaboração ao Ministério Público de Goiás (MP-GO).

À CPI, Lopez reconhece que “teve conhecimento prévio da manipulação” e realizou uma aposta combinada em jogos do meia e de Luiz Henrique – que defendia o Bétis (ESP) à época. O empresário soube que Paquetá havia garantido a punição através de seu contato, Marlon Bruno Nascimento da Silva.

Segundo consta no relatório, o qual o ‘Estadão’ teve acesso, Marlon Bruno recebeu R$ 97 mil de Bruno Tolentino, tio de Paquetá, em cinco transações distintas, com a função de cooptar jogadores. Bruno Lopez afirma que seu contato é amigo de Matheus Tolentino – irmão do meia do West Ham.

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) aponta Bruno Lopez como líder de uma quadrilha acusada de manipular jogos do Brasileirão das Séries A e B, em 2022, e dos Estaduais de 2023.

Investigação de Lucas Paquetá

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) investiga o meia por má conduta em quatro jogos do West Ham entre 2022 e 2023. Segundo o inquérito, o brasileiro teria forçado cartões amarelos nas partidas, todas pelo Campeonato Inglês, para beneficiar apostadores.

O meia recebeu convocação para depor na CPI do Senado, mas pediu para ter seu depoimento adiado e ainda não prestou esclarecimentos. Ele, porém, nega as acusações.

CPI das Apostas

A Comissão de Investigação vai solicitar o indiciamento de três pessoas: Thiago Chambó, William Pereira Rogatto (Rei do Rebaixamento) e Bruno Tolentino Coelho, tio de Lucas Paquetá. Inclusive, a reunião para apresentação e votação do relatório final estava marcada para essa terça-feira, 11, mas acabou suspensa pela falta de quórum mínimo.

Segundo ‘UOL’, Bruno Tolentino fez transações bancárias no valor de R$ 40 mil a Luiz Henrique por apostas combinadas. Ele investiu dinheiro nos cartões amarelos do ex-Botafogo, à época no Real Bétis, da Espanha, e do sobrinho, do West Ham, em jogos do Campeonato Espanhol e do Campeonato Inglês, respectivamente.

O senador Romário, relator da CPI, argumenta que o indiciamento se enquadra no artigo 199 da Lei Geral do Esporte. A pena neste tipo de caso varia entre dois e seis anos de prisão.