Rony aceita oferta do Atlético-MG e deve deixar o Palmeiras

Rony está muito próximo de deixar o Palmeiras. Após algumas negociações frustradas, o atacante aceitou a proposta do Atlético-MG e agora aguarda detalhes burocráticos para a negociação ser sacramentada. A expectativa é que as tratativas sejam finalizadas ainda nesta quarta-feira (12/02) e o jogador viaje para Belo Horizonte para exames médicos e assinatura de contrato.

O negócio gira em torno de 6,5 milhões de euros (R$ 38,8 milhões), sendo 50% do Palmeiras. O Athletico-PR tem 35% e Rony, 15%. Além disso, os vencimentos do atacante devem ficar na casa do R$1 milhão. Contudo, mais do que os números, o técnico Cuca foi fundamental para a negociação sair.

Além do valor do salário ter agradado, o atacante se sentiu acolhido pelo técnico do Galo, que o contatou algumas vezes, e entendeu que será importante no esquema de jogo. O treinador detalhou o projeto do clube e explicou como integrará o jogador à equipe.

É importante ressaltar que Cuca já havia adotado uma estratégia semelhante com Júnior Santos. Na ocasião, o treinador ligou para o atleta, que estava no Botafogo, e argumentou para viabilizar a contratação.

Vale lembrar também que antes de fechar com o Atlético-MG, Rony teve uma proposta do Fluminense, do Santos e do Catar. O Grêmio também chegou a entrar na disputa, mas o clube de Minas Gerais levou a melhor.

Rony é desejo do Galo há um tempo. O clube mineiro já havia tentado envolver o atacante na venda de Paulinho ao Palmeiras, mas não deu certo. Contudo, com a necessidade de reforçar o seu sistema ofensivo, o Atlético aumentou a oferta e reforçou ainda mais o interesse pelo jogador.

