Vini Jr deseja renovar contrato com o Real Madrid: ‘Continuar por muitos anos’

O Real Madrid iniciou as conversas para a renovação de contrato de Vini Jr. Assim, no que depender do brasileiro, as negociações serão rápidas. Afinal, no momento, o atacante tem vínculo até 30 de junho de 2027 e deseja permanecer mesmo após o interesse do CEO da Liga da Arábia Saudita.

“Eu não sei de nada, ninguém conversou comigo (da Arábia Saudita). Tenho que falar com o presidente. Tomara que eu possa continuar aqui por muito tempo. Essa competição nos dá um algo a mais, e eu quero fazer história”, afirmou.

No triunfo por 3 a 2 sobre o Manchester City na terça-feira, na Inglaterra, pela Champions League, o atacante foi o melhor em campo e voltou a falar sobre a possível renovação.

“E sempre é muito emocionante poder abrir a conversa com o Real Madrid sobre a minha renovação. Eu tenho contrato até 2027, mas eu sempre falei do meu desejo de poder jogar aqui por muito tempo, de poder fazer história”, disse à “TNT Sports”

“E receber o carinho da torcida, do presidente, da comissão técnica e todos os jogadores me faz cada vez estar aqui mais tempo. E, se Deus quiser, nos próximos dias eu já possa resolver toda a negociação e que eu possa ficar aqui por muito mais tempo”, completou.

