Jornal detona início de Neymar no Santos e cita: ‘Acabará consagrando até zagueiros medíocres’

Neymar protagonizou 120 minutos distintos desde seu retorno ao Santos. De um primeiro jogo entusiasmante ao segundo ínfero, o (re)início do astro no futebol brasileiro evidencia aquilo que já sabíamos: haverá oscilações. O campo diz que o jogador precisa de tempo e adaptação, enquanto os números frios prenunciam uma passagem aquém, e o jornal ‘AS’ optou por olhar dessa maneira.

Um dos mais notórios jornais do meio esportivo fez uma matéria intitulada como ‘a pior versão de Neymar’ para abordar os dois primeiros jogos do astro no Brasil. A reportagem até pontua as questões físicas do camisa 10, mas se baseia nos números para corroborar com opiniões dos jornalistas Juca Kfouri e Milton Neves.

“Contra o Novorizontino atuou como titular nos 75 minutos que esteve em campo e perdeu 24 bolas. Acertou 22 dos 28 passes que realizou, mas não obteve sucesso em nenhum dos sete dribles que tentou. Nos 16 duelos, só saiu vitorioso em quatro, ou seja, média de 25%. Mas o dado mais chamativo são essas 24 derrotas (bolas perdidas) que superam às 13 da estreia contra o Botafogo-SP”, iniciou a reportagem.

“Nesses 120 minutos, ele perdeu 37 bolas e sofreu nove faltas, uma a cada 14 minutos. Contra o Botafogo ele só finalizou uma vez ao gol, enquanto contra o Novorizontino sequer chutou em direção à marca”, completou.

O impacto de Neymar

A reportagem prossegue falando sobre o impacto da chegada do astro, “sentido mais fora de campo, em termos de publicidade, do que dentro dele“. Para sustentar a análise, a matéria traz referências de jornalistas brasileiros sobre o início da passagem pelo Brasil.

O jornal citou a declaração em que Milton Neves diz que o camisa 10 “acabará consagrando até zagueiros medíocres” se prosseguir assim. Antes, fez menção a Juca Kfouri:

“Não tem mais ritmo para jogar no futebol profissional. Nem contra Novorizontino, nem contra ninguém. Ele terá que treinar muito, correr muito para voltar a ser chamado de jogador de futebol”, opinou o brasileiro.

Próximo – e grande – desafio

O camisa 10 da Vila terá nova oportunidade, seja de se mostrar ou de ganhar ritmo, nesta quarta-feira, 12. O clássico contra o Corinthians marcará o primeiro grande desafio do astro desde seu retorno ao Brasil, visto não só a fase do rival, mas o duelo na casa do adversário em plena Neo Química Arena. A bola vai rolar a partir das 21h35, pela nona rodada do Paulistão.

O astro deverá iniciar o clássico junto a Diego Pituca e com sistema ofensivo formado por Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares.

