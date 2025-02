Guardiola analisa derrota do City na Champions: ‘Não consigo encontrar solução’

O Manchester City teve mais uma derrota na Champions League. Desta vez, de virada por 3 a 2 para o Real Madrid, na Inglaterra, no jogo de ida dos playoffs da competição continental. Nesse sentido, o técnico Pep Guardiola analisou o revés e afirmou que não consegue encontrar uma solução para a má fase.

“Já aconteceu muitas vezes, se algo acontece muitas vezes é porque não consigo encontrar a solução. Foi o momento em que o Real Madrid esteve melhor, tínhamos um bom resultado e deixamos passar”, disse.

Em campo, Haaland abriu o placar ainda no primeiro tempo e colocou o City na frente. No entanto, Mbappé deixou tudo igual no início da segunda etapa. O centroavante norueguês, por sua vez, marcou de novo, de pênalti.

Apesar de ter ficado duas vezes em vantagem, o City viu Brahim Díaz igualar em 2 a 2, e, nos acréscimos, Bellingham marcou o tento da virada. Esse gol aconteceu aos 46 do segundo tempo, algo que incomodou o treinador espanhol.

“Já conversamos sobre isso, é difícil de lidar, mas o fato é que acontece muito com a gente. Quando você vence por 2 a 1, você não sabe se avança ou recua, é normal. Os jogadores tomaram as suas decisões no momento e às vezes dão certo e às vezes não. Tentaremos melhorar para outros jogos. Estou aqui há muitos anos e somos uma equipe extraordinária, mas neste momento não consigo lidar com esta situação”, salientou.

Por fim, o jogo de volta entre Real Madrid e Manchester City acontece na próxima quarta-feira (19), no estádio Santiago Bernabéu. Um triunfo simples do City levará o confronto para os pênaltis.

