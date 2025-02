Mesmo em vitória, Edenílson expõe cobrança de Quinteros no Grêmio

O Grêmio aproveitou a oportunidade de enfrentar um adversário frágil no Campeonato Gaúcho e retomou o caminho das vitórias. O Imortal não tomou conhecimento do Pelotas e aplicou uma goleada por 5 a 0. Mesmo com o placar extenso, o técnico Gustavo Quinteros fez cobranças ao time como revelou o meio-campista Edenílson.

“Ele citou que começamos um pouco murchos. Não podemos dar esse mole, nos cobramos no intervalo. Vão ter jogos que, se entrarmos assim, vamos tomar gol. (Depois) o jogo fluiu naturalmente, mas precisamos entrar mais ligados“, expôs o volante do Tricolor Gaúcho.

Posteriormente, Edenílson concluiu que houve uma melhora de desempenho do Grêmio em comparação com suas performances no confronto com o Juventude e no Gre-Nal.

“Principalmente no jogo contra o Juventude, a gente acelerou demais e isso não é o que a gente treina. Hoje fizemos o jogo apoiado e de tabela, com toque curto, que funcionou muito bem“, complementou o meio-campista.

Grêmio encaminha vaga na semifinal do Gauchão

Assim, com o triunfo, o Imortal eliminou o risco de perder a liderança do Grupo A e passou a ter 14 pontos. Por sinal, os comandados de Gustavo Quinteros podem confirmar sua classificação antecipada para as semifinais do Estadual, nesta quarta-feira (12). Para isso, o Tricolor Gaúcho terá que torcer por um tropeço do Guarany de Bagé no confronto com o Caxias.

O Grêmio vai encerrar sua participação na primeira fase do Campeonato Gaúcho em duelo com o Ypiranga, no próximo sábado (15). O duelo pela oitava rodada do torneio vai ocorrer no estádio Colosso da Lagoa. A partida, aliás, deve marcar a estreia do lateral-esquerdo Lucas Esteves, pivô de uma disputa judicial com o Vitória. A expectativa é a de que o jogador assuma a titularidade, mas o Imortal segue no mercado e tentar fechar com mais uma peça para a posição.

