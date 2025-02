Flamengo dá prazo para concluir novo plano de custo do estádio

A gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já faz um novo estudo do custo do estádio do Flamengo e também tem uma projeção de conclusão. A nova diretoria quer finalizar as análises até o dia 25 de março. O trabalho de revisão do plano está sendo feito pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) juntamente com a empresa de projeto arquitetônico Arena.

A administração de Rodolfo Landim entregou um plano para o estádio que previa um gasto de R$ 1,9 bilhão. Além disso, ele indicou que as fontes de receita que iriam bancar esse valor para viabilizar a arena sem investimento do clube. No entanto, Bap entende de que esse plano foi feito de forma apressada. Deste modo, o mandatário rubro-negro pediu uma revisão de todas as suas premissas.





Fora isso, existe uma análise sobre a descontaminação do terreno e as obras viárias necessárias. Essas obras, que são compromissos da prefeitura, serão bem mais que R$ 80 milhões incluído no orçamento.

O plano final deve ter impacto na revisão da data de entrega do estádio. Na gestão anterior, Landim cravou que o estádio seria entregue em 2029, porém, Bap, logo em sua posse em dezembro de 2024, afirmou que iria rever o plano de construção do estádio e não teria pressa de conclusão.

Provocação de Landim?

No clássico Fla-Flu, o ex-presidente Ladim foi com uma camisa do Flamengo com a inscrição Estádio e o número 29, ano em que previa sua inauguração. Era uma provocação já que ele tem se mostrado descrente na condução do projeto.

“Vocês têm que cobrar dos outros caras para fazer o estádio, não é de mim, não. Eu consegui o terreno”, disse ele, em vídeo postado na rede social.

