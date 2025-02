Chefe de Arbitragem da Fifa propõe fim do rebote em cobranças de pênaltis

O ex-árbitro Pierluigi Collina, que atualmente atua como presidente da Comissão de Arbitragem da Fifa, propôs o fim dos rebotes em cobranças de pênaltis no futebol. Assim, em entrevista ao jornal “La Reppublica”, o italiano afirmou que os arqueiros têm menos oportunidades do que os cobradores no momento da batida na bola.

“Acho que há uma lacuna enorme entre as oportunidades que o cobrador e o goleiro têm. Em média, 75% dos pênaltis terminam em gol. Além disso, há também a possibilidade da bola ricochetear no goleiro. Uma solução é a regra do tiro único, como nas disputas de pênaltis após a prorrogação. Não há rebote”, disse.

Além disso, Collina falou sobre a aglomeração de atletas na linha da grande área no momento das cobranças. De acordo com a visão do ex-árbitro, o ideal seria não haver rebote e ir direto para o tiro de meta em caso de defesa.

“Ou você marca um gol ou o jogo recomeça com um tiro de meta, ponto final. Isso também eliminaria o espetáculo que vemos antes de um pênalti ser cobrado, com todos se aglomerando na área. Eles parecem cavalos nos portões de largada antes de uma corrida”, completou.

Vale lembrar que o histórico árbitro, Pierluigi Collina, apitou a final da Copa do Mundo de 2022 e foi eleito pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) o melhor da história do futebol. Ele está à frente da Comissão de Arbitragem da Fifa desde 2017 e contribui para o desenvolvimento da tecnologia como auxílio dos árbitros.

