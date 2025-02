Flamengo surpreende e contrata narrador renomado para FlaTV

O renomado João Guilherme, de narrações memoráveis como o bicampeonato do Flamengo em Lima, é o mais novo contratado da FlaTV, canal oficial do clube no Youtube. O comunicador pediu demissão da ‘Paramount+’ e decidiu mergulhar no novo desafio atrelado às transmissões do Rubro-Negro.

A contratação do narrador, noticiada primeiramente pelo colunista Flavio Ricco, faz parte do processo de reformulação da comunicação do clube. João Guilherme figura como um dos grandes nomes do pacote de investimento da gestão de Luiz Eduardo Baptista para pasta – que sofria com críticas de torcedores à época do comando de Rodolfo Landim.

O locutor ostenta uma relação íntima com os rubro-negros, especialmente desde 2019. É da voz de João Guilherme uma das narrações mais reproduzidas da histórica virada do time de Jorge Jesus sobre o River Plate, no dia 23 de novembro, em Lima, no Peru, para o memorável bicampeonato continental do clube.

