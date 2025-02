Vasco aplica chapéu no Atlético-MG e fica perto de contratar Rony, do Palmeiras

A novela Rony ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (12). O jogador do Palmeiras, cobiçado por vários clubes brasileiros, está perto de acertar com o Vasco. O camisa 10 está fora dos planos do Verdão para a temporada, com o time paulista negociando sua saída.

Dessa forma, de acordo com a jornalista Joanna de Assis, do “Sportv”, o Vasco assumiu a ponta na disputa pelo atacante, dando um chapéu no Atlético-MG. Afinal, a equipe mineira estava próxima de anunciar a contratação do jogador de 29 anos.

LEIA MAIS: Cruzeiro tem dívida do Vasco com o Benfica como carta na manga por João Victor

De acordo com a repórter, Rony assinará contrato de quatro anos com o Vasco. A negociação, assim, está nas mãos do Palmeiras. Valores não foram citados, porém.

Antes de acertar com o Cruz-Maltino, o “Rústico” também teve uma proposta do Fluminense, do Santos e do Catar, além da já citada feita pelo Galo. O Grêmio também chegou a entrar na disputa, mas o Cruz-Maltino levou a melhor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.