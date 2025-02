Record coloca casal ex-Globo para disputar audiência com antiga emissora

Vale ressaltar que os formatos são novos na TV Aberta. No 99 to Beat,100 participantes, sendo 50 famosos e 50 anônimos, enfrentam 99 provas de todos os tipos. Qualquer um pode ganhar a disputa, desde que não fique em último lugar nas competições. Já o Flirty Dancing une pessoas desconhecidas por meio da dança. O conceito é criar uma conexão íntima e formar novos relacionamentos. Ou seja, é uma mistura de competição de dança com namoros.

Casal trabalhou na Globo

Felipe Andreoli e Rafa Brites foram contratados pela Record recentemente e, casados desde 2011, vão trabalhar juntos em um projeto na TV pela primeira vez. Ainda segundo a Folha de São Paulo, a proposta para os dois na nova emissora chegou após a saída de Andreoli da Globo. Ele comandava o Globo Esporte São Paulo e deixou a emissora em outubro do ano passado, depois de 10 anos. Aliás, Fred Bruno, recém contratado da Globo, é quem vai assumir o comando do programa.

Por outro lado, Rafa Brites que na emissora foi repórter de Ana Maria Braga no Mais Você e do Vídeo Show. Ela deixou a Globo em 2018 e passou a carreira como escritora e palestrante. Aliás, em uma rede social ela soma mais de 2,3 milhões de seguidores.