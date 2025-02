Parceira da Record na cobertura do futebol anuncia participação na Kings League Brazil

Anunciado como parceiro da Record para cobertura do futebol na temporada, o ‘Desimpedidos’ confirmou sua participação na Kings League Brazil 2025. O influenciador Toguro e o ex-jogador de Free Fire, Yuri Brida, serão os presidentes representantes do canal no campeonato que ocorrerá de forma inédita em solo nacional.

Fundada por Gerard Piqué, a Kings League surgiu como uma proposta inovadora e dinâmica do futebol Society e ganhou – ainda mais – notoriedade após a realização da Kings World Cup Nations 2025. A primeira edição da ‘Copa do Mundo’ teve a Seleção Brasileira como campeã, com show a parte de Kelvin Oliveira. O torneio mistura esporte, entretenimento e interação direta com o público.

A edição inédita da Kings League Brazil acontecerá em São Paulo ainda no primeiro semestre do ano e contará com dez times na disputa. Serão 45 jogos na primeira fase, dividido em nove rodadas, com cinco partidas em cada, mais as etapas eliminatórias. Ou seja, quartas de final, semifinais e a decisão – sendo esta sempre em estádios de futebol. Na Espanha, por exemplo, o duelo final ocorreu no estádio do Barcelona, o Spotify Camp Nou.

Já a montagem do elenco envolve o máximo de 13 jogadores por time, com dez definidos no draft oferecido pela Liga. A contratação dos outros três, por sua vez, parte da decisão do próprio time sem necessidade de aprovação prévia da Kings League.

As regras

Em suma, a partida ocorre em dois tempos de 20 minutos e se inicia com apenas um jogador de linha por equipe, além do goleiro. A introdução dos outros atletas acompanha o tempo, ou seja, soma um a cada minuto. Os presidentes/treinadores podem usar ‘armas secretas’ no decorrer do jogo – inclusive, ir a campo para cobrar pênalti.

Desimpedidos na Kings League

Semifinalista da Supercopa Desimpedidos 2024, Fábio Fumaça fica à frente da comissão técnica do time. O treinador vai comandar os treinos entre as semanas da competição, na Mansão Maromba, espaço desenvolvido pelo presidente Toguro na Zona Leste de São Paulo.

“Estamos muito felizes em participar da estreia da Kings League no Brazil com o Desimpedidos. O campeonato combina o melhor do esporte com o universo gamer, trazendo dinâmicas que deixam as partidas mais atrativas, inspiradas nos jogos eletrônicos. Para nós, essa participação não só amplia a visibilidade do time, mas também reforça nosso compromisso com a modernização e a inovação dentro do universo esportivo”, disse Rafael Grostein, presidente executivo do time Desimpedidos.

Parceria com a Record

A emissora e o canal, que pertence à NWB, fecharam uma parceria para as transmissões digitais dos jogos do Paulistão e Campeonato Brasileiro 2025. Além disso, as equipes também se integram para o programa ‘Joga nas ” – produto original do portal R7, criado em 2022.

Os jogos inseridos no pacote da parceria terão a narração de Chico Pedrotti e comentários de Rudy Landucci, além das reportagens de Danilo Soto e Marília Galvão. O lançamento ocorreu no duelo entre Palmeiras e Portuguesa, em janeiro, e contou com transmissão exclusiva da Record e do digital.

