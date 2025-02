Robert Renan se vê recuperando melhor nível na Arábia Saudita

Nos últimos cinco meses, o zagueiro Robert Renan passou por uma considerável mudança de cenário em sua carreira. Isso porque, depois de ser questionado pela torcida do Internacional desde a fatídica “cavadinha”, em pênalti contra o Juventude, o defensor vive uma crescente em seu atual clube, o Al-Shabab.

O nome de 21 anos de idade, rapidamente, assumiu caráter de titularidade no clube saudita. Ao ponto de, em 22 compromissos do Al-Shabab no biênio 2024/2025, ele participou de 20 deles. Desses compromissos, em 19 oportunidades, começou no 11 inicial da equipe do Oriente Médio.

Com esse contexto, o jogador brasileiro entende que a melhor definição para seu momento é de que está reencontrando o seu melhor futebol. Não apenas nas ações de bloqueio da sua meta como também no improvável papel de “garçom” para um zagueiro. A saber, ele tem duas assistências desde que chegou ao Al-Shabab.

“Tem sido uma fase muito boa da minha carreira. Estou reencontrando o meu melhor futebol e conseguindo contribuir com a equipe tanto defensivamente quanto ofensivamente”, destacou.

Com a chance de atuar na ascendente primeira divisão da Arábia Saudita, Robert Renan tem duelado com estrelas de renome no futebol mundial. Desse modo, ele entende que o rápido processo de adaptação ajuda bastante no processo de reencontro das melhores atuações:

“É um campeonato competitivo, com muitas estrelas de diversos lugares do mundo. Acredito que me adaptei rápido e estou melhorando a cada jogo.”

Sequência

A próxima oportunidade que o defensor brasileiro terá de manter a boa fase será na quinta-feira (13), contra o Al-Qadsiah. O embate em questão, marcado para às 12h25 (de Brasília), acontece no Al Shabab FC Stadium e vale pela 20ª rodada do Campeonato Saudita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.