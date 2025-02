Rony: Palmeiras quer manter palavra junto ao Atlético-MG e trava negociação com o Vasco

A novela Rony está, de fato, longe de um desfecho. Afinal, após a notícia de que o jogador se acertara com o Atlético-MG, o Vasco surgiu com um possível chapéu diante os atleticanos. O Palmeiras, por sua vez, demonstrou irritação com o estafe do camisa 10 e quer manter sua palavra junto ao Galo.

O Galo oferecera uma oferta ao jogador e tudo parecia caminhar para um final feliz, já que o Verdão aceitara a proposta. Nesta quarta (12), porém, os rumos pareciam mudar quando surgiu o Vasco com uma oferta melhor a Rony. O estafe do jogador comunicou ao Palmeiras, então, a desistência de acertar com o Atlético-MG para poder defender o Gigante da Colina.

Para onde vai Rony?

Diante disso, o Palmeiras se irritou com os empresários do jogador, já que havia aceitado a proposta atleticana. O Cruz-Maltino, então, se vê em fogo cruzado, já que fez sua parte perante Rony e também junto ao Palmeiras. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, a oferta vascaína não superou a do Atlético-MG em termos de aquisição. No entanto, o projeto e o salário, junto a luvas, foram, de fato, superiores e seduziram o jogador de 29 anos.

Atualmente, a postura do Palmeiras é de aceitar apenas a proposta do Galo. Caso Rony não aceite, ficará no clube paulista. Neste momento, o Verdão não vai negociar com Vasco. A equipe mineira, por sua vez, pode vir a desistir da negociação por conta do imbróglio.

