Corinthians oficializa camisa 10 com Memphis: ‘Chegou de longe para provar que é um dos nossos’

O Corinthians oficializou, nesta quarta-feira (12), que o holandês Memphis Depay vai utilizar a camisa 10 a partir de 2025. A alteração foi motivada por força de contrato. Afinal, no vínculo assinado pelo atacante no ano passado, o Timão comprometeu-se a dar o número nesta temporada. Caso não cumprisse, o clube poderia pagar uma multa ao jogador, que usava a 94.

Acompanhado de um vídeo, o Corinthians escreveu sobre a mudança de camisa do atleta europeu.

“Memphis Depay chegou de longe para provar que é um dos nossos! Os olhos da criança brilham e a Fiel vai junto nesse barulho, no balanço do drible, na euforia dos gols. E agora, com a camisa 10 do Timão! Escreve essa história com a gente, Memphis!”.

Garro fica insatisfeito com a mudança do Corinthians

Assim, a mudança fez o argentino Rodrigo Garro ficar com a camisa 8, que já foi de muitos ídolos corintianos, como Sócrates. O meia não ficou satisfeito em perder a camisa 10. No entanto, acatou a decisão da diretoria.

“Se o clube vê algum tipo de benefício e achou que era o ideal neste momento, a mim cabe respeitar. Como já repeti aqui, não foi uma situação que me agradou, porque estaria mentindo e eu não gosto de mentir. Mas estou acima de tudo isso, a vida me ensinou que o mais importante sempre está por vir. Acho que não quero me prender a essa questão, e sim ao que aconteceu hoje (segunda-feira), ao número que recebi, que é um número emblemático no clube, pelo qual tenho um respeito incrível, porque todo mundo sabe a história que esse número tem aqui dentro”, disse Garro, ao receber a camisa 8.

Apesar da demonstração de insatisfação do argentino, o clima no CT Joaquim Grava é tranquilo. De acordo com o clube, não houve atrito entre Garro e Memphis nos bastidores.

