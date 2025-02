Olha a gafe! Grêmio usa mesmo uniforme e coloca novo patrocinador em cima do antigo

O Grêmio cometeu uma gafe na vitória contra o Pelotas, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. O uniforme utilizado pelos jogadores do clube gaúcho estavam com o novo patrocinador colado em cima do antigo, mas torcedores conseguiram perceber e virou assunto nas redes sociais.

Antigamente, o patrocinador que ficava na parte central da frente do uniforme era o Banrisul. No entanto, o Tricolor fechou com uma nova empresa, a Alfa. Assim, a nova logo foi colocada por cima da antiga.

Por conta disso, o patrocínio ficou enorme na camisa, o que já chamou atenção. Além disso, deu para ver o patrocinador antigo por baixo do novo parceiro. As camisas de Jemerson, de Arezo e Pavón, entre outros, mostravam parte do Banrisul. O zagueiro Jemerson, aliás, jogou com uma camisa sem o Umbro, fornecedor esportivo, no peito.

Vale ressaltar, portanto, que o Grêmio utiliza os mesmos uniformes da última temporada e ainda não lançou as camisas para esse ano. Assim, a expectativa é que o tamanho do patrocinador máster diminua a partir deste lançamento.

O “Alfa” do patrocínio do Grêmio ficou grande na camisa pois o Grêmio teve que colocar por cima do “Banrisul”, antigo patrocinador. Como a camisa é da temporada passada, o Grêmio não recebeu novas remessas sem o Banrisul na camisa. Pra estrear o novo master, teve que fazer isso. pic.twitter.com/S3RKtl8KDK — DataFut (@DataFutebol) February 12, 2025

