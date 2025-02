Coleção de Neymar chega a cinco propriedades de luxo; conheça detalhes

Neymar aumentou a sua coleção para cinco mansões após adquirir três imóveis em Morro de Santa Terezinha, uma área nobre de Santos. O craque tinha escolhido uma casa de luxo no litoral de São Paulo. Antes de finalizar o negócio, decidiu comprar as outras duas propriedades ao lado e evitar ter vizinhos na localidade. O atacante ainda conta com empreendimentos imponentes e milionários nos Emirados Árabes e nos Estados Unidos.

No final do ano passado, o astro comprou uma cobertura luxuosa avaliada em R$ 314 milhões em Dubai, nos Emirados Árabes. Na oportunidade, ele ainda defendia o Al-Hilal, mas o apartamento só deve ficar pronto daqui a dois anos. Afinal, este é o prazo para concluir a construção do prédio.

O projeto envolve a construção de um edifício de 46 andares, além de 11 coberturas individuais. O empreendimento ainda vai contar com dois elevadores exclusivos para carro, que saem direto da garagem para os apartamentos dos últimos andares. Haverá também uma praia artificial que tem a Riviera Francesa como inspiração, piscinas privadas, um clube e até serviço de manobristas.

Neymar também foi protagonista de especulações em que poderia reeditar o trio com Messi e Suárez, dessa vez nos Estados Unidos. Um desses indícios se baseou na compra de um terreno em Miami, que custou R$ 150 milhões. O espaço está localizada à beira-mar, na área de Bal Harbour, uma das mais privativas da cidade. O lote conta com uma área de 2.300 m² e a intenção é construir uma moradia de 1.200 m².

Neymar abandona o uso de helicóptero para ir ao treino

O astro não vai mais precisar fazer o trajeto Rio de Janeiro para Santos. Isso porque Neymar adquiriu uma propriedade de luxo em Morro de Santa Terezinha, um dos locais mais nobres do Litoral Paulista. Antes disso, a residência fixa de Neymar no Brasil fica em Mangaratiba, na Costa Verde do estado do Rio. Portanto, a sua locomoção para os treinamentos do Santos era através de um helicóptero particular.

A mansão está bem localizada, pois conta com uma exuberante vista para o mar, assim como uma piscina com borda infinita. As paredes da sala são de vidro e direcionadas para a orla. Outros pontos de destaque são o jardim e sofisticação no quesito decoração.

A área onde Neymar e seus familiares vão residir também já teve Pelé, o maior ídolo do Santos, como morador. Um imóvel de luxo com 2.800 m² normalmente é avaliada em R$ 35 milhões. O astro escolheu esta nova moradia, pois priorizou a praticidade em sua nova rotina. Vale lembrar que o craque também possui um empreendimento em Santos e outro no Guarujá, mais especificamente no Jardim Acapulco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.