Vasco ajusta detalhes de venda de Clayton ao Rio Ave

O Vasco está perto de acertar a venda do atacante Clayton Silva ao Rio Ave (POR). Emprestado até o fim da temporada europeia, que se encerra em junho, o jogador tem cláusula de opção de compra em seu contrato.

Dessa forma, a equipe portuguesa já avisou ao Cruz-Maltino que ativará tal gatilho. Assim, o Rio Ave pagará 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões no câmbio atual) ao Vasco para efetuar sua contratação, segundo informações da “Itatiaia” desta quarta-feira (12). Este é, aliás, o mesmo valor que o time carioca pagou ao Casa Pia quando contratou Clayton, em março de 2024.

Ao contrário do que fez no Vasco, o atacante se adaptou bem ao Rio Ave. Não à toa, surge na terceira posição entre os artilheiros da Liga Portugal. Com 11 gols, ele está atrás apenas de Samu Aghehowa, do Porto (13) e Victor Gyokeres, do Sporting (22). No Cruz-Maltino, porém, não encontrou seu espaço, atuando em apenas oito partidas e não marcando gol.

Clayton foi uma das últimas contratações realizadas pelo ex-diretor executivo do Vasco, Alexandre Mattos. Sua aquisição, aliás, foi pivô da saída de Mattos do clube. O ex-técnico do Vasco, Ramón Díaz, buscava a contratação de outro atacante do futebol português – André Silva, que foi para o São Paulo. Alexandre Mattos bateu o pé e contratou Clayton a contragosto do treinador, hoje no Corinthians.

