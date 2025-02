Porto x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Os playoffs da Liga Europa 2024/25 começam nesta quinta-feira (13). Dentre os duelos mais esperados desta fase que antecede as oitavas de final da segunda maior competição de clubes do futebol europeu, Porto e Roma se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, no primeiro duelo entre as equipes. A partida de volta será decidida na próxima semana na capital italiana.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).

Como chega o Porto

O Porto faz uma temporada de altos e baixos e terá que passar pelos playoffs da Liga Europa para seguir em busca do título europeu. A equipe encerrou a primeira fase na 18ª posição, com 11 pontos, está apenas em terceiro lugar no Campeonato Português, com oito pontos a menos que o líder Sporting.

Dessa maneira, o Dragão aposta todas as suas fichas na Liga Europa para ‘salvar’ a temporada do clube.

Contudo, o técnico Martín Anselmi segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Martim Fernandes, Marko Grujic e Ivan Marcano estão fora por questões físicas. A boa notícia, no entanto, fica por conta de Otávio, que volta a estar à disposição após cumprir suspensão na liga portuguesa.

Como chega a Roma

Por outro lado, a Roma encerrou a fase de liga na 15ª posição, com 12 pontos, e também faz uma temporada irregular. Após algumas trocas no comando técnico, Claudio Ranieri assumiu a equipe que, no momento, está apenas na 9ª posição do Campeonato Italiano.

Ou seja, a Roma também vê a Liga Europa como uma oportunidade de dar a volta por cima, ‘salvar’ a temporada e garantir uma vaga na próxima edição da Champions em caso de título.

Dessa maneira, os italianos buscam construir um bom resultado em Portugal, para tentar definir a classificação em casa, na próxima semana.

Por fim, a Roma tem apenas dois desfalques confirmados para o jogo desta quinta-feira. Trata-se de Ola Solbakken e Edoardo Bove, lesionados.

Porto x Roma

Playoffs da Liga Europa 2024/25 — (jogo de ida)

Data e horário: quinta-feira, 13/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio do Dragão, na cidade do Porto (POR).

Porto: Diogo Costa; Djaló, Pérez e Otávio; João Mário, Eustáquio, Varela e Moura; Pepê e Mora; Samu Aghehowa. Técnico: Martín Anselmi.

Roma: Svilar; Mancini, Hummels e Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes e Angeliño; Dybala e Pisilli; Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri.

Árbitro: Tobias Stieler (ALE).

VAR: Sören Storks (ALE).

Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).