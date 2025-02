Fluminense anuncia contratação de goleiro para o sub-20

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do goleiro Murilo Fleck, de 18 anos, para seu time sub-20. O jogador chega por empréstimo junto ao Hercílio Luz-SC até janeiro de 2026.

“A sensação de chegar no clube que eu tanto almejava é muito gratificante. É inacreditável olhar o garoto que começou a jogar bola com sete anos no interior do Rio Grande do Sul e ver onde ele chegou. Agora é seguir com cabeça boa e resiliência para conquistar meu espaço aqui e colher frutos lá na frente”, celebrou o jogador.

Natural de Igrejinha (RS), Murilo se destacou ao integrar o time do Hercílio Luz que conquistou uma vaga inédita na Copinha, mesmo atuando em uma categoria acima de sua idade. O goleiro já iniciou os treinamentos com parte do elenco do Sub-20, no CT Vale das Laranjeiras.

