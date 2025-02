Em jogo dramático, Everton empata com líder Liverpool nos acréscimos

O Everton arrancou nos acréscimos um dramático empate em 2 a 2 com o Liverpool, nesta quarta-feira (12/2), pelo Campeonato Inglês. Depois de sair na frente, com gol de Beto, os Toffees viram o rival virar o jogo com o gol de Salah. O Faraó deu o passe para Mac Allister empatar e fez o gol da virada. Porém, aos 52 minutos, Tarkowski deixou tudo igual. Este foi um jogo atrasado da 15ª rodada e, com o resultado, o Liverpool soma 57 pontos, sete à frente do segundo colocado Arsenal. O Everton tem 27 pontos, em 15º lugar. A partida também marcou uma despedida: foi o último clássico de Liverpool na casa do Everton, que passará a mandar seus jogos no novo estádio.

Este Dérbi de Merseyside deveria ter ocorrido no dia 7 de dezembro. Porém, como houve forte chuva e ventania em Liverpool naquele dia, o jogo foi cancelado e reprogramado para o dia 12/2. E, como curiosidade, foi a vitória 100 do Liverpool sobre um de seus maiores rivais.

Equilíbrio e gols

O primeiro tempo foi bastante estudado, com jogadas variadas e faltas, mas também com belas jogadas. O Liverpool, embora jogando na casa de um dos maiores rivais, foi mais efetivo no ataque. Porém, quem saiu na frente foi o Everton. O zagueiro Branthwaite cobrou uma falta quase na linha do meio de campo e encontrou o guineense Beto, sem marcação no miolo da defesa (um cochilo de Konaté). O atacante tocou na saída de Alisson e abriu o placar aos 11 minutos. A resposta do Liverpool veio logo aos 16. Um cruzamento de Salah pela direita encontrou Mac Allister. O argentino cabeceou colocado, e Pickford não conseguiu chegar a tempo. 1 a 1. O Everton quase perdeu Ndiaye, machucado, logo em seguida. Sem o seu camisa 10, o time da casa perdeu qualidade ofensiva, mas o Liverpool não soube aproveitar.

Salah decisivo para o Liverpool

Na etapa final, o Everton foi melhor. Doucouré perdeu um gol feito ao aparecer livre, quase na pequena área, e cabecear mal uma bola. Aos 21 minutos, Branthwaite marcou um gol após um cruzamento, mas o árbitro anulou o gol por impedimento de O’Brien, que deu o passe para o gol. Isso frustrou a torcida do Everton.

Para piorar, aos 27 minutos, após uma rápida jogada pela esquerda, Curtis Jones chutou, Branthwaite cortou, mas a bola sobrou para Salah, que estava sumido no segundo tempo. Sumido, mas não menos letal. O artilheiro da Premier League chutou e correu para celebrar o gol da virada.

Empate no clássico em Goodison Park

O Everton seguiu buscando um bom resultado. O técnico David Moyes colocou Alcaraz (ex-Flamengo) para aumentar a força ofensiva do time, mas o gol não saía. Isso até os 52 minutos. No último ataque, após um cruzamento para a área, Tarkowski pegou de primeira e deixou tudo igual, com direito até à invasão de alguns torcedores mais eufóricos. Mas o VAR precisou de cinco minutos para confirmar se Beto, no início da jogada, estava impedido ou não. Ele não estava: 2 a 2. Fim de jogo e ânimos exaltados com muito empurra empurra e expulsão de Curtis Jones e o técnico Arne Slot (Liverpool) e Doucouré (Everton).

Mas alegria azul. Afinal, neste último dérbi de Merseyside, ficou a alegria de não ver o Liverpool alcançar sua vitória 100 no clássico: são 99 triunfos do Reds, 78 empates e 68 vitórias do Everton. A partir de 2025, quando o clássico ocorrer na casa do Everton, será no seu novo estádio de R$ 6 bilhões. Goodison Park fica para a história.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês

7/12

Brentford 4×2 Newcastle

Aston Villa 1×0 Southampton

Crystal Palace 2×2 Manchester City

Manchester United 2×3 Nottingham Forest

8/12

Fulham 1×1 Arsenal

Leicester 2×2 Brighton

Ipswich 1×2 Bournemouth

Tottenham 3×4 Chelsea

Quarta-feira (12/2)

Everton 2×2 Liverpool

