Mirassol x Ponte Preta, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Mirassol e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasiília), pelo Paulistão. O jogo será no Campos Maia, casa do Mirassol, que está muito bem, em 2º lugar no Grupo A, com 16 pontos e encaminhando bem a sua classificação às quartas. Mas a Ponte vem bem. Está em segundo lugar no equilibrado Grupo D, brigando cabeça a cabeçacom São Bernardo e Palmeiras, pelas duas vagas deste grupo às quartas.

A Voz do Esporte faz a cobertura deste duelo. A Jornada Esportiva começa às 18h (de Brasília), sob o comando de Elder Vieira, que também está na narração.