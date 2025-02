River Plate divulga camisa com modelo inédito na história do clube

O River Plate divulgou nesta quarta-feira (12) seu novo terceiro uniforme, que traz um modelo inédito na história do clube. A camisa é dividida igualmente entre as cores vermelha e branca, com uma linha vertical preta separando ambas. Já na altura do pescoço, está escrita a palavra “grandeza”.

O atacante Colidio e o lateral-esquerdo Acuña foram os responsáveis por apresentar o novo uniforme e posaram para as fotos.

A estreia do novo uniforme será nesta quarta-feira, na partida contra o Godoy Cruz, às 22h15 (de Brasília), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Argentino.

Veja as imagens do novo terceiro uniforme do River Plate:

