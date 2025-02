Corinthians x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h05

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (12/02), às 21h35, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulista. Como grande atração, o duelo de craques: Depay x Neymar. Será o último clássico das nequipes nessa primeira fase do Estadual. O Timão já está classificado, Já o Peixe ainda está buscando sua vaga nas quartas de final e conta com a estrela de Ney para somar mais três pontos e entrar no G2 de seu grupo. Este superclássico terá a transmissão da Voz do Esporte. Christian Rafael estará no comando do pré-jogo, a partir das 20h05, e depois fará a narração.

Este Corinthians x Santos conta também com João Miguel Lotufo nos comentários e Rogério Sousa nas reportagens. Não dá para perder este duelo Depay x Neymar. E a melhor transmissão com a melhor mídia digital de 2023 (prêmio Acesp). Clique acima e acompanhe tudo com a Voz do Esporte.

