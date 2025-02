CBF define chaveamento da Supercopa Feminina 2025; veja os duelos

Nesta quinta-feira (12), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sorteou os confrontos que iniciarão a Supercopa Feminina 2025. A competição abre o calendário do futebol feminino e acontecerá entre os dias 9 e 16 de março, com duelos de quartas de final, semifinal e final.

Portanto, serão oito participantes no total: Corinthians (atual campeão do torneio), São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Real Brasília, Bahia e Sport. Aliás, o Timão é o único campeão da Supercopa Feminina, afinal, venceu todas as edições disputadas até aqui – em 2022, 2023 e 2024.

Confira os confrontos da primeira fase da Supercopa Feminina

– Bahia x Cruzeiro (Grupo A)

– Grêmio x Corinthians (Grupo B)

– Sport x São Paulo (Grupo C)

– Real Brasília x Flamengo (Grupo D)

Todos os jogos são de eliminação direta, ou seja, em partidas únicas. Se houver empate, a vaga terá definição através de cobranças de pênaltis. Os mandantes nos confrontos serão Bahia, Grêmio, Sport e Real Brasília. Porteriormente, os mandos de campo serão definidos pelo saldo de gols.

