Diretoria do São Paulo banca Zubeldía e classifica oscilações como normais

A situação interna do São Paulo ficou crítica nos últimos dias. Depois da derrota para o Bragantino e o empate com a Inter de Limeira, o nome de Luis Zubeldía esteve no alvo de críticas da torcida, que vaiou o treinador após o empate em Brasília.

Apesar disso, a diretoria do clube garante a permanência do argentino. De acordo com o Portal “Uol”, os dirigentes tricolores entendem que a oscilação neste momento da temporada é normal. Além disso, a cúpula do São Paulo também considera o revezamento de jogadores feito pelo treinador para evitar lesões e dosar as cargas.

Uma parte das críticas à Zubeldía é pela baixa utilização de atletas da base, campeões da Copinha deste ano. Além disso, o Tricolor não venceu nas duas partidas em que, em ambas, atuou com um jogador a mais durante todo o segundo tempo.

Na busca pela reabilitação, o São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (13), contra o Velo Clube. Zubeldía manterá o revezamento de atletas e deve utilizar um time reserva no confronto no Mané Garrincha, já que os titulares atuaram contra a Inter.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.