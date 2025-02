Newell’s aciona Fifa e cobra mais de R$ 15 milhões do Vasco

O Vasco tem um problema jurídico grande para resolver nos próximos dias. O Newell’s Old Boys, da Argentina, acionou a Fifa para cobrar uma dívida de R$ 15,3 milhões referentes a transferência do volante Sforza. O jogador, de 22 anos, foi contratado no ano passado por cerca de 5 milhões de dólares, mas o Cruz-Maltino ainda deve pouco mais da metade do valor.

Sforza não se firmou no ano passado. Assim, o Vasco busca um novo destino para o jogador e aguarda propostas. O Newell’s Old Boys alega que o clube carioca ainda deve 2,6 milhões de dólares (R$ 15,3 milhões). Em nota, os argentinos informaram que acionaram a Fifa e aguardam “uma resolução favorável no curto prazo”.

Recentemente, Sforza recebeu sondagens dos Estados Unidos, mas ainda não chegou nenhuma proposta. Ao todo, ele soma 41 jogos, um gol e uma assistência com a camisa do Vasco. Na atual temporada, entrou em campo em duas oportunidades no Carioca — atuou por apenas um minuto na vitória sobre o Maricá, em São Januário, e 45 minutos no empate com o Boavista, fora de casa.

