Bahia atropela América-RN na Copa do Nordeste: 5 a 1, fora o baile

Anotou a placa aí? O Bahia atropelou o América-RN por 5 a 1, nesta quarta-feira (12), na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Assim, se isolou na liderança do Grupo B. Com uma atuação de gala no primeiro tempo, o Esquadrão de Aço fez 4 a 0 com gols de Luciano Rodríguez, Ademir e Erick Pulga, duas vezes. Já na etapa final, Everaldo fez o quinto, enquanto Henrique fez o gol de honra do time potiguar.

Veja a classificação da Copa do Nordeste!

Com o resultado, o Bahia assumiu a liderança do Grupo B com sete pontos, enquanto o América-RN ficou em terceiro, com quatro. Porém, pode perder posições. O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado (15), às 16h (de Brasília), contra o Barcelona-BA, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano. Em caso de empate, garante a classificação à semifinal.

Esquadrão resolve no primeiro tempo

O Bahia precisou de menos de 40 minutos para encaminhar a vitória. Com uma atuação de gala, o Esquadrão de Aço fez quatro gols em pouco mais de meia hora de partida e não deu chances para o América-RN. Dessa forma, o time potiguar chegou a trocar um meia por um zagueiro para conter a pressão e tentar respirar, mas não conseguiu amenizar.

Já no início da partida, o Bahia alugou o campo de ataque. Assim, não demorou para abrir o placar. Luciano Rodríguez, que acertou a trave com apenas um minuto, foi o primeiro a balançar as redes, aos 12, após aproveitar uma sobra na pequena área. O Esquadrão de Aço ampliou pouco depois, aos 15, com Ademir, aproveitando uma trama entre Lucho e Jean Lucas pela esquerda.

O América-RN se abalou com os dois gols sofridos em 15 minutos e parecia perdido em campo. Assim, o Bahia foi chegando cada vez mais na frente. Depois de um escanteio curto, Erick Pulga recebeu na entrada da área e acertou belo chute para anotar o terceiro, aos 25. Menos de dez minutos depois, o camisa 16 recebeu lançamento de Luciano Rodríguez, entrou livre na área e fez 4 a 0.

Já na etapa final, o Bahia diminuiu o ritmo. Assim, o técnico Rogério Ceni aproveitou para poupar os principais jogadores da equipe e deu rodagem para os reservas. Entre eles, o atacante Everaldo, que entrou no lugar de Luciano Rodríguez e, em menos de dez minutos em campo, fez o quinto do Esquadrão. No fim, Henrique fez o gol de honra do time potiguar: 5 a 1.

Bahia 5 x 1 América-RN

3ª rodada – Copa do Nordeste

Data: 12/02/2025

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Bahia: Danilo Fernandes; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Santiago Mingo; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Willian José); Luciano Rodríguez (Everaldo), Erick Pulga (Luciano Juba) e Ademir (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Matheus Ferreira, Roldan (Nathan) e Marquinhos (Iran,); Italo, Ricardo Bueno (Thiaguinho) e Luidy (Giva). Técnico: Leston Júnior.

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Dhiego Cavalcanti Pereira

VAR: Jeferson Silva Andrade

Gols: Luciano Rodríguez, aos 12′ do 1ºT (1-0); Ademir, aos 17′ do 1ºT (2-0); Erick Pulga, aos 25′ do 1ºT (3-0); Erick Pulga, aos 32′ do 1ºT (4-0); Everaldo, aos 33′ do 2ºT (5-0); Henrique, aos 40′ do 2ºT (5-1)

Cartões amarelos: Luidy (ARN)

