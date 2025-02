Leila manda recado para Rony: ‘Palmeiras é clube sério’

A novela sobre a saída de Rony do Palmeiras vem causando um grande desgaste dentro do clube alviverde. Nesta quarta-feira (12), quando o jogador aceitou a proposta do Atlético-MG, mas recuou após uma possibilidade de negociação com o Vasco. Isso irritou a presidente Leila Pereira, que se pronunciou.

“No início do ano, o Palmeiras já havia aceitado uma oferta do Fluminense pelo Rony, mas o jogador não concordou em ir. Ontem à noite, porém, ele e o Hércules (representante do jogador) entraram em contato conosco para avisar que tinham aceitado a oferta salarial do Atlético-MG. Hoje pela manhã, nós também aceitamos a proposta do Atlético-MG e fechamos a negociação. De repente, de forma surpreendente, ficamos sabendo pela imprensa que o atleta estaria acertado com o Vasco. Isso não tem cabimento! O Palmeiras é um clube sério, que cumpre com os seus compromissos”, enfatizou, em entrevista ao Portal “GE”.

Leila deixou claro que o clube nem chegou a avaliar uma possível transferência para o Vasco. A dirigente alviverde garante que o Verdão cumprirá sua palavra junto ao Galo e recordou o caso com o jogador Claudinho. Na época, o meia havia acertado com o Palmeiras, mas desistiu após aceitar uma oferta do Catar.

“O Palmeiras não vai negociar o Rony com qualquer outro clube, pois nós e o atleta fechamos com o Atlético-MG. Não vamos fazer com o Atlético-MG o que um clube russo e um atleta fizeram recentemente conosco”, afirmou.

