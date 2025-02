El Nacional x Blooming: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira, 13/2, conheceremos o último classificado da primeira fase eliminatória da Libertadores após o jogo entre os equatorianos do El Nacional e os bolivianos do Blooming. Trata-se do jogo de volta, que ocorrerá às 21h30 (de Brasília) no Estádio Atahualpa, em Quito. Como venceu na ida por 3 a 2, o Blooming tem a vantagem de jogar pelo empate. Caso o El Nacional vença por um gol, a decisão será por pênaltis. Mas, triunfo por dois ou mais gols, e os equatorianos avançam de fase. O rival na segunda fase será o Barcelona de Guayaquil.

As agremiações já garantiram US$ 400 mil (R$ 2,3 milhões) pela participação nesta fase. Quem avançar abocanha mais uma premiação, desta vez de US$ 500 mil (R$ 2,8 millhões).

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o El Nacional

No El Nacional, o treinador Omar Asad disse que o time fez bons treinamentos nos últimos dias e ele espera que os insucessos recentes – perdeu a Supercopa do Equador nos pênaltis para a LDU e perdeu na ida da Libertadores – já tenham sido assimilados, e que o time esteja motivado para um jogo importantíssimo.

“Vamos enfrentar um grande da Bolívia. Temos de respeitá-lo, concentrar no nosso jogo e, assim, fazer uma grande partida para buscarmos a classificação”, disse Asad.

Como chega o Blooming

O treinador Mauricio Soria tem uma baixa importante: Figuera. Como cidadão venezuelano, ele só pode entrar no Equador com visto especial e não obteve sucesso no seu pedido, tendo que permanecer na Bolívia. Outro que estava com problema de visto era Enouba, camaronês, mas naturalizado boliviano. Ele obteve autorização dos equatorianos e viajou com o grupo, que já está em Quito para o duelo.

Curiosamente, apesar de ser um time boliviano, o Blooming é de Santa Cruz de La Sierra e não da altitude de La Paz. Por isso, o Blooming sofre, pois a cidade fica a 2.800 metros de altitude.

“Tem a questão da altitude, mas acredito que nos preparamos da melhor maneira, reservando alguns dias para estarmos preparados. Por isso, vamos sair bem”, disse o goleiro Urezaña.

EL NACIONAL X BLOOMING

1ª fase eliminatória da Libertadores – Jogo de volta

Data e horário: 13/2/2025, 21h30 (de Brasília)

EL NACIONAL: Cabezas; Montaño,Cabezas, Bedoya E Mora; Pazmiño, Vélez, Cevallos e Mejía; Guisamano e Jhon Jairo Cifuente. Técnico: Omar Asad

BLOOMING: Uraezana; Etchebarne, Gomez e Enoumba; Durán, Villarroel, Spenhay, Alaniz e Vadala; Nahuel Acosta e Garzón. Técnico: Maurício Sória

Árbitro: Flávio Rodrigies de Souza (BRA)

Auxiliares: Bruno Boschilia e Rafael Alves(BRA)

VAR: Rodrigo Guarizo (BRA)

