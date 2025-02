Atlético sobre Rony: ‘Ficamos tranquilos, ele quer vir pra cá’

O diretor de futebol do Atlético, Paulo Bracks, foi convocado para uma coletiva de imprensa logo após a vitória do Galo sobre o Itabirito, por 3 a 0, na oitava rodada do Campeonato Mineiro. A razão da presença de Bracks na conversa com os jornalistas foi a negociação entre Atlético e Palmeiras pelo atacante Rony. Durante a tarde, surgiram especulações de que o jogador poderia se transferir para o Vasco, mas Paulo Bracks destacou que o clube mineiro se manteve tranquilo.

“O assunto do dia é o Rony. Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem (terça-feira, 11) para a contratação do jogador e também tivemos um acordo com ele. Hoje, começamos a troca de minutas. Acompanhei pela imprensa a possibilidade ou o acerto com outro clube, mas em nenhum momento questionamos o desfecho dessa negociação. Estávamos muito tranquilos. O Rony sempre quis vir para cá, deixou isso claro durante a negociação e também para mim hoje à tarde. Ele ainda não é jogador do Atlético, pois faltam exames médicos e a assinatura de contrato”, explicou.

Elogios ao Verdão

Bracks aproveitou também para elogiar a postura da presidente Leila Pereira, que não deu margem para a negociação com o Vasco e garantiu que a palavra fosse cumprida.

“Quero aproveitar para enaltecer o amadurecimento do futebol brasileiro, pois estavam à mesa dois clubes com pessoas éticas, de caráter e de palavra. A Leila, toda sua equipe de trabalho e nossa parte também. Já aconteceu o contrário, com a transferência do Paulinho para lá. Existem clubes que ainda não atingiram esse nível de amadurecimento, mas isso vai virar exceção. A segurança no negócio, a palavra dada, as palavras valem, e estamos felizes com a contratação. É uma contratação de impacto e tem tudo para dar certo”, concluiu.

