Cuca analisa jogo que definiu classificação do Atlético: ‘Tenso’

Comandado por Cuca, o Atlético-MG conquistou vaga para a semifinal do Campeonato Mineiro ao vencer o Itabirito por 3 a 0 nesta quarta-feira (12), no Mineirão. Após a partida, o treinador falou sobre a classificação considerando o início difícil no Estadual.

“Não podemos encontrar críticas nos três primeiros jogos que a base fez, porque é diferente jogar com juniores contra equipes profissionais que se prepararam desde o final do ano. E a gente pode ver o copo meio cheio, afinal, eles não perderam e tomaram apenas um gol. É um trabalho bem feito que estava sendo feito pelo Dalla Déa. Então, os guris não foram mal. Foram três empates, mas jogaram de igual para igual. Então não podemos nos queixar deles de forma alguma. E quando chegamos, tínhamos cinco jogos que tínhamos que ganhar quatro para classificar”, iniciou o técnico.

“O jogo de hoje foi muito tenso, porque em paralelo com os outros resultados, se empata, estaríamos fora com tudo que fizemos de bom. De ganhar quatro partidas e empatar uma, e todos jogos duríssimos. Então o campeonato, pela fórmula que tem, não cabe a mim dizer se é boa ou ruim, hoje a gente com 16 pontos fica em segundo lugar, como o melhor segundo colocado”, analisou.

Formação do ataque

Os atacantes brilharam na partida. O argentino Cuello, contratado nesta temporada, marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra e abriu o caminho da vitória. Posteriormente, Hulk também marcou. Assim, Cuca foi perguntado se pretende continuar com a dupla de ataque que entrou em campo ou se está esperando Júnior Santos para formar um trio.

“Eu tenho que pensar no momento, não adianta pensar lá na frente o que vou ter, porque não tenho ainda. Eu tenho esses jogadores que você citou nas melhores condições e a gente tem utilizado eles da melhor maneira, como uma dupla de ataque, daqui a pouco um trio, ou quarteto como acabou a partida. Então não tenho um planejamento, é jogo a jogo, estudando os adversários e vendo o que a gente tem de melhor no sentido físico e técnico também”, disse.

O Atlético-MG de Cuca enfrenta o Tombense pela semifinal do Campeonato Mineiro neste sábado (15). A vaga será decidida em dois jogos e o Gavião-Carcará, líder do Grupo A, tem a vantagem de definir o duelo em casa.

