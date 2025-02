Léo Ortiz celebra gol e alfineta Barboza: ‘Sempre arruma confusão’

Herói da vitória do Flamengo sobre o Botafogo, Léo Ortiz celebrou o gol que coroou uma semana especial. Afinal, o jogador recebeu elogios de Zico, maior ídolo rubro-negro, nesta semana. O zagueiro, que marcou aos dez minutos do segundo tempo, não escondeu a emoção com as palavras do Galinho.

“É difícil falar sobre isso. É inacreditável pra mim receber elogio de um ídolo como o Zico. Ele é um cara fora da curva não só no Flamengo, mas na história do futebol. O elogio dele me abençoou para fazer gol num palco onde ele fez muitos”, disse o zagueiro.

Após o apito final, o clássico ficou marcado por uma confusão generalizada. O zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, entrou em conflito com o atacante Bruno Henrique. Assim, deu início a uma série de empurrões entre os jogadores. Léo Ortiz criticou o defensor alvinegro, que ainda levou um soco e ficou com a boca sangrando.

“A gente sabe quem começa a confusão em todos os jogos, é sempre a mesma pessoa. Todo jogo é o mesmo cara, que desde o início do jogo pega fora da bola toda vez, arruma confusão dentro do próprio jogo, empurra e dá soco depois da bola sair. E nunca é punido. E quando é, é depois dos 30 ou 40 minutos”, afirmou.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança da Taça Guanabara. Já o Botafogo, por sua vez, é o sexto colocado, com 12. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (15), às 21h45 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, e pode garantir a vaga na semifinal do Carioca.

