Neymar vê clássico decidido nos detalhes e corneta bola do Paulistão: ‘Muito ruim’

Neymar ainda não sabe o que é vencer no seu retorno ao Brasil. Na noite desta quarta-feira (12), o craque até participou bem do jogo, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Corinthians, disputado na Neo Química Arena.

O jogador sabia da dificuldade de enfrentar o Timão na sua casa. Entretanto, Neymar acredita que o Santos fez uma boa partida em Itaquera e que os pequenos detalhes decidiram o seu primeiro clássico após voltar ao Brasil.

“A gente sabe da dificuldade que é jogar aqui, conhecemos a torcida do Corinthians, uma das maiores do Brasil, Acho que fizemos um bom jogo, acima dos outros jogos que fizemos. Foi no detalhe. Clássico é assim, é decidido no detalhe”, pontuou.

O craque também aproveitou para reclamar da bola do campeonato. Assim como Filipe Luís fez no Campeonato Carioca, Neymar desaprovou a pelota e acredita que o material tenha que evoluir para a valorização do torneio.

“Desde já, com todo respeito à Penalty, acho que eles tem que melhorar um pouquinho mais nesta bola. Outro dia o Filipe Luís falou e concordo com ele, acho que essa bola é muito ruim. Têm que melhorar um pouco mais para ajudar o nosso campeonato”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.