Inter bate São Luiz, assegura ponta do grupo e avança para as semifinais do Gaúcho

O Internacional está classificado para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Na noite desta quarta-feira (12), o time foi a Ijuí e derrotou por 3 a 1 o São Luiz, pela sétima rodada. Vitinho, Valencia e Wanderson anotaram os gols dos visitantes, com Rafael Goiano descontando no Estádio 19 de Outubro,

Com o resultado, o Colorado garante a liderança do Grupo B, com 17 pontos. Já o São Luiz ocupa a lanterna entre os quatro participantes do Grupo C, com seis somados.

O Inter encerra a primeira fase do Estadual no sábado (15), quando enfrenta o Monson às 16h30 no Beira-Rio. No mesmo horário, o São Luiz te´ra pela frente o Guarany de Bagé no Estrela D’Alva.

O jogo

O Inter tomou a iniciativa das ações e logo abriu frente. Vitinho aproveitou falha na saída de Rafael Goiano, avançou e finalizou para superar o goleiro Medina, aos 12 minutos. A partir daí, o Colorado girou a bola à procura de brechas na retaguarda de um São Luiz que não conseguia passar do meio de campo. Quando conseguiu chegar ao ataque, deixou tudo igual aos 31′. Matheuzinho cobrou falta na área, e Rafael Goiano aproveitou que a defesa não subiu para cabecear sem chances de defesa. Os donos da casa quase viraram o placar em chute de Márcio Duarte de fora da área. Alan Patrick tentou recolocar o Colorado em vantagem antes do intervalo, mas não teve sucesso.

Na etapa final, o ritmo caiu consideravelmente. O técnico Roger Machado optou pelas entradas de Valencia e Wanderson, e as substituições funcionaram. O time se ajustou e, em três minutos, fez dois gols. Aos 21′, o equatoriano anotou o segundo dos colorados após cruzamento de Borré. Aos 24′, o camisa 13 tocou para Wanderson marcar o terceiro do Inter, que se manteve no ataque. Wanderson carimbou a trave, e Carbonero deserdiçou grande chance diante de Medina. Alan Patrick deixa o campo e preocupa Alan Patrick precisou sair de campo com fortes dores no pé direito. Assim, que foi substituído, aplicou gelo no local e seguiu para o vestiário com o auxílio de membros da comissão técnica.

SÃO LUIZ 1X3 INTERNACIONAL

7ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 12/02/2025 (quarta-feira)

Local: Estádio 19 de Outubro, Ijuí (RS)

Gols: Vitinho, 12’/1ºT (0-1); Rafael Goiano, 31’/1ºT (1-1); Enner Valencia, 21’/2ºT (1-2); Wanderson, 24’/2ºT (1-3).

São Luiz: Guilerhme Medina; Muriel, Rafael Goiano, Thalheimer e Márcio Duarte; Cleison Tetê, Gabriel Davis (Diego Gabriel, 32’/2ºT) e Gabriel Pereira (Maikon Aquino, 11’/2ºT); Adailson (Júlio César, 23’/2ºT), Matheuzinho e Da Silva (Marlon Martins, 32’/2ºT). Técnico: não divulgado.

Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Ronaldo (Enner Valencia, 16’/2ºT), Alan Patrick (Bernardo Jcob, 38’/2ºT), Vitinho (Wanderson, 16’/2ºT); Wesley (Carbonero, intervalo) e Borré. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)

Assistentes: Leirson Martins (RS) e Claiton Timm (RS)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Cartões Amarelos: – (SLU); Fernando, Ronaldo, Roger Machado/tec (INT)

