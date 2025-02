Ramón elogia postura do Corinthians, mas reclama da imprensa após vitória sobre Santos

O Corinthians venceu e convenceu diante do Santos, nesta quarta-feira (12), na Arena Itaquera. O destaque foi Yuri Alberto, que marcou duas vezes na vitória do Timão. No entanto, na entrevista coletiva, o técnico argentino Ramón Díaz reclamou de algumas perguntas feitas pela imprensa.

Havia questionamentos sobre o desgaste físico, a queda de rendimento no segundo tempo e até um suposto “sufoco” sofrido pelo Corinthians ao final da partida, quando o Santos diminuiu o placar.

“Queria perguntar o que o Corinthians fez bem. O que o Corinthians fez bem? Vocês olham o negativo, nunca o positivo”, disse Ramón.

Por outro lado, Ramón e seu filho Emiliano, auxiliar do Corinthians, elogiaram o time individualmente e também destacaram a força do rival.

“Fizemos uma grande partida, jogamos contra um adversário que tem um grande treinador, tem Neymar, que dá muito prazer vê-lo. É um jogador que não se vê habitualmente. Há que se desfrutar uma partida dessa característica, ainda mais um clássico. Queríamos demonstrar nossa forma de jogar, nossa atitude, e me parece que o time fez isso bem, sabendo que, num clássico, o adversário te ataca, porque tem qualidade, jogadores com experiência”, disse Ramón.

“Gostei porque foi um clássico intenso, com entretenimento, porque os dois times se atacaram. Da metade do campo para frente, somos muito criativos. Temos que seguir crescendo, trabalhando na intensidade, na recuperação… Mas o time melhorou muitíssimo, me encantou, eu gostei. Soubemos jogar um clássico. E isso vamos precisar para jogar a Copa, há momentos em que vão te atacar e você tem que defender”, concluiu o técnico.

