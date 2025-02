Filipe Luís valoriza vitória em clássico e elogia postura do Flamengo

O técnico Filipe Luís aprovou a atuação do Flamengo na vitória sobre o Botafogo. O Rubro-Negro venceu o Alvinegro por 1 a 0, nesta quarta-feira (12), no Maracanã, pela 7ª rodada da Taça Guanabara, em jogo marcado por uma confusão generalizada com três expulsões após o apito final. Entretanto, o treinador minimizou a situação e valorizou o resultado.

“Não é fácil ganhar sempre. O sentimento deles é que estamos com a camisa do Flamengo. Mesmo contra o São Paulo, nos Estados Unidos, deram a vida. Peço que os torcedores valorizem isso. Temos que valorizar as vitórias e comemorá-las. Valorizar o que fazemos bem e corrigir o que não fazemos tão bem”, disse o treinador.

O treinador fez elogios a jogadores como Allan e Luiz Araújo, que voltaram a atuar por 90 minutos, além de Wesley, que segue em grande fase. Afinal, o lateral tem sido alvo de clubes europeus e pode deixar o clube no meio do ano. Filipe Luís, no entanto, destacou a motivação em defender o Flamengo.

“Como vou motivar um jogador que está no Flamengo? Os jogadores que querem estar aqui, que fiquem. Quem não quer, não fique. Para mim, não existe maior motivação do que estar aqui. Se existe algum jogador que quer sair, não vou segurar ninguém. Quero jogadores que queiram estar. Eles sabem que só tem a evoluir”, afirmou.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança da Taça Guanabara. Já o Botafogo, por sua vez, é o sexto colocado, com 12. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (15), às 21h45 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, e pode garantir a vaga na semifinal do Carioca.

