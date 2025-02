Ceará desperdiça muitas chances e só empata com o Confiança pela Copa do Nordeste

Ceará e Confiança empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (12), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O time sergipano abriu o placar com Luiz Otávio, no primeiro tempo, mas Aylon deixou tudo igual na segunda etapa para os donos da casa, que criaram muitas chances, mas não souberam transformar em gols.

Com o resultado, tanto cearenses quanto sergipanos chegam a quatro pontos cada na tabela. Enquanto o Vozão aparece em terceiro, Dragão é o segundo colocado do Grupo B. Faltam, ainda, jogos na chave para completar a rodada . Desse modo, essas posições devem mudar.

O Ceará volta jogar na próxima quarta-feira (19), quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O Confiança, por outro lado, enfrenta o Barra, no sábado (15), pelo Campeonato Sergipano. Pelo Nordestão, a equipe do Sergipe visita o América-RN, em Natal, na terça (18), às 19h (de Brasília).

Os jogos da 3ª rodada da Copa do Nordeste

Terça-feira (11)

Vitória 2×1 Ferroviário

CRB 2×2 Moto Club-MA

Sousa-PB 1×2 Sport

Altos-PI 2×1 Fortaleza

Quarta (12)

Ceará 1×1 Confiança

Bahia 5×1 América-RN

Náutico 0x0 Juazeirense-BA

Quinta (13)

CSA x Sampaio Corrêa-MA – 19h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.