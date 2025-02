Barboza, do Botafogo, aparece sem dente após confusão contra o Flamengo

O Botafogo perdeu mais uma no Campeonato Carioca. Desta vez, a equipe sucumbiu diante do Flamengo, no Maracanã, por 1 a 0, e segue fora do G4 da competição. Ao deixar o estádio, o zagueiro Barboza apareceu sem um dente e com a boca machucada após a confusão no clássico desta quarta-feira (12).

Vale lembrar que o jogador foi um dos que protagonizaram empurrões e troca de socos logo após o apito final do árbitro Bruno Mota Correia. Na ocasião, ele discutiu com Bruno Henrique e Gerson, tentou dar um soco no atacante adversário e foi atingido por Cleiton.

A agressão resultou em um corte na boca, deixando sua camisa manchada de sangue. Assim, o árbitro expulsou Gerson, Cleiton e Barboza. Além disso, após a briga no campo, os atletas dos dois times também iniciaram uma confusão no túnel que leva para os vestiários do Maracanã.

A discussão entre os jogadores prosseguiu no túnel de acesso aos vestiários. O lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, era um dos mais exaltados. Porém, a segurança conteve a confusão. Os jogadores do Botafogo não deram entrevista após o fim da partida.

Por fim, com o revés, o Alvinegro segue com 12 pontos, um a menos que o Sampaio Corrêa, atual quarto colocado e último da zona de classificação para a semifinal. Até o fim da Taça Guanabara, a equipe ainda enfrenta Boavista e Vasco nas duas últimas rodadas.

