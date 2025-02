Depay faz ressalvas, mas elogia atuação do Corinthians no clássico: ‘Queremos títulos’

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 nesta quarta-feira (12/02), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Os torcedores do Timão deixaram o estádio sorrindo com a primeira vitória em clássicos no ano. Mas talvez não tenham saído tão feliz quanto Memphis Depay.

Afinal, o holandês deixou a Neo Química Arena sorridente e encantado, principalmente com a festa dos torcedores antes, durante e depois do jogo. Contudo, Memphis fez algumas ressalvas e disse que o Timão precisa melhorar em alguns aspectos.

“Feliz com a vitória. Penso que criamos algumas chances no começo, que foi difícil para a gente se achar no jogo. No fim achei bem, a atmosfera foi incrível, eu me sinto em casa aqui. Claro que temos que melhorar, especialmente quando temos a bola. Temos que achar algo no nosso do DNA para jogar um jogo mais posicional, nos entender mais, o time se envolver”, falou Memphis Depay.

Depay joga pela primeira vez com a 10

O holandês também comentou como foi jogar pela primeira vez com a camisa 10. A troca causou uma polêmica já que a numeração pertencia a Rodrigo Garro, que agora veste a 8.

“Ganhamos bastante jogos, tivemos uma arrancada, e estou feliz aqui. Claro que jogar agora com o número 10 é um prazer, algo que sonhava em uma importante temporada. Com o apoio, o caráter que temos aqui, vamos seguir treinando bem para seguir melhorando, isso é o mais importante. Queremos ganhar títulos”, finalizou o atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.