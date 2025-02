Zagueiro do Flamengo envolvido em briga com Barboza, do Botafogo, ganha mais de 30 mil seguidores

A vitória do Flamengo sobre o Botafogo, na última quarta-feira, 12, terminou com briga generalizada no Maracanã. Barboza e Bruno Henrique levaram o desentendimento do jogo para além do apito final, e os jogadores passaram a se enfrentar no centro de campo. Fato é que, em meio ao caos, o zagueiro botafoguense tentou desferir um soco no atacante, mas acabou atingido por Cleiton. O defensor rubro-negro foi um dos expulsos no tumulto e, também, um dos personagens que mais ficou em evidência madrugada afora.

Cerca de 40 minutos após a briga, Cleiton havia ganhado mais de 20 mil seguidores em seu perfil no Instagram – totalizando 120 mil. Na manhã desta quinta-feira, 13, a conta já ultrapassava a marca dos 137 mil. O zagueiro, conforme mencionado, acabou expulso pelo árbitro Bruno Mota Correia pelo soco no rosto do jogador do Botafogo.

Barboza, por sua vez, perdeu um dente na confusão e não quis dar entrevistas sobre o ocorrido na saída do estádio. O zagueiro também recebeu cartão vermelho pela tentativa de agressão no início da confusão, enquanto Gerson, que saiu em defesa de Bruno Henrique, fechou a conta das expulsões no clássico.

O que disseram nas redes sociais

Evidentemente, a confusão no clássico carioca se tornou um dos principais assuntos do ‘X’ na noite de quarta-feira, 12. Galvão Bueno, por exemplo, reprovou o ocorrido através de uma publicação instantes após o fim da briga.

“No Rio, deu Flamengo de novo contra o Botafogo! Léo Ortiz fez o gol! E se criou um clima terrível no fim, com uma enorme briga e expulsões. Coisa muito feita! Não há mais espaço para isso no futebol”, criticou.

“Lamentável sob todos aspectos”, comentou Renato Maurício Prado em sua live no Youtube.

Jogadores envolvidos na confusão também lamentaram o ocorrido após o apito final, mas deixaram a briga no Maracanã e celebraram o resultado nas redes sociais. O zagueiro Léo Ortiz, autor do gol da vitória, recordou às bençãos de Zico e mandou um recado aos torcedores.

“Abençoado por Zico! E gol da vitória no clássico. Seguimos por mais, Nação! Nós por nós, pelos nossos”, escreveu o zagueiro em seu perfil no ‘X’. Luiz Araújo também celebrou o resultado: ‘Mais uma vitória em clássico! Vamos juntos’.



Cleiton no Flamengo

O zagueiro subiu ao profissional do Rubro-Negro em 2023, mas, apesar do status de promessa, recebeu pouca minutagem desde então – com apenas 19 jogos e 1.216′ em campo. Cleiton detém uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) e recentemente esteve na mira do Benfica, de Portugal.

