São Paulo pode garantir vaga antecipada no mata-mata do Paulistão

O São Paulo encara o Velo Clube nesta quinta-feira (13/02), às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista, aliás, pode garantir sua classificação no mata-mata do estadual, caso saia com a vitória diante da equipe de Rio Claro.

Isso porque o São Paulo já soma 14 pontos, enquanto o Noroeste, terceiro colocado do Grupo C, soma apenas sete pontos. Assim, com o triunfo, o Tricolor chegaria aos 17. Como restará apenas mais três rodadas para o fim da primeira fase do Paulistão, o time de Bauru só conseguiria chegar aos 16, não conseguindo alcançar o Soberano.

Contudo, a vitória nesta quinta-feira não será o suficiente para garantir a primeira posição do grupo para o São Paulo. Isso porque o Novorizontino soma 11 pontos e ainda pode terminar na primeira posição da chave caso o Tricolor tropece em todos os jogos.

Como chega o São Paulo para enfrentar o Velo Clube

É provável que o técnico Luís Zubeldía escale uma equipe com reservas e preserve seus titulares para o clássico contra o Palmeiras, domingo (16), no Allianz Parque. O atacante Luciano, suspenso contra a Inter de Limeira, pode voltar ao time na quinta. O lateral-esquerdo Wendell, recém-contratado, deve ser relacionado pela primeira vez.

Zubeldía tem feito rodízio de jogadores neste início de temporada por causa da maratona de jogos. O time está numa série de quatro jogos em nove dias, que começou com a derrota para o Bragantino, no sábado, e só termina no Choque-Rei, domingo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.