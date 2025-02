Corinthians pode garantir melhor campanha do Paulistão no próximo jogo

O Corinthians vive grande fase neste começo de 2025. Afinal, classificado ao mata-mata do Campeonato Paulista com antecedência, o Timão agora pode garantir a melhor campanha da fase de grupos da primeira fase do Estadual já na próxima rodada. Assim, a equipe de Ramón Díaz teria a vantagem de disputar todos os jogos decisivos da fase final na Neo Química Arena.

Para que isso aconteça, o Corinthians precisa bater a Portuguesa, no sábado (15/02). Além disso, tem que torcer por um tropeço do São Bernardo diante do Guarani no dia seguinte. Se vencer a Lusa no Pacaembu, o Timão chegará aos 28 e apenas poderá ter a pontuação igualada pelo time do ABC Paulista, que tem 19 pontos ganhos com três partidas a serem disputadas. Contudo, o Bernô ainda precisaria tirar o saldo de gols em comparação ao Alvinegro.

Pelo regulamento do Campeonato Paulista, os embates das quartas de final e semifinal são disputados em jogo único e o mando é do melhor time na tabela geral. Já a final será em dois jogos, mas por ter a melhor campanha, o Timão decidiria em Itaquera em uma eventual decisão, além das fases anteriores.

“Emplacamos uma sequência de vitórias no final da temporada, que a gente ficava se perguntando qual a maior sequência do clube. Isso motivava a buscar as vitórias para chegar no recorde. Batemos. Fizemos 25 pontos, ouvi que o recorde são 30 pontos na primeira fase. Se ganharmos os dois próximos, vamos a 31, esse é um fator a mais para motivar. Queremos pontuar e vencer, só há uma forma ganhar respeito no futebol, que é vencendo”, disse Hugo Souza, após a vitória em cima do Santos.

