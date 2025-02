Presença de Vini Jr em reunião on-line com sauditas irrita Real Madrid

Uma reunião on-line entre Vini Jr e representantes da família real saudita para apresentação de uma proposta oficial teria irritado a direção do Real Madrid. De acordo com a “Rádio Marca”, o atleta participou das conversas mesmo após ter afirmado que pretende seguir no clube merengue.

Ainda segundo o veículo, a oferta gira em torno de 200 milhões de euros de salário por ano, em cinco temporadas. Além do valor, o jogador teria participação em acordos comerciais vantajosos e se transformaria em embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será organizada pela Arábia Saudita. A reunião aconteceu durante cerca de 15 minutos.

No entanto, as conversas incomodaram o clube merengue, que confia que o brasileiro permanecerá por mais tempo e irá estender seu atual contrato, que vai até 2027. O Real Madrid, aliás, já iniciou as conversas para uma possível renovação.

Desejo de permanecer na Espanha

No triunfo por 3 a 2 sobre o Manchester City na terça-feira, na Inglaterra, pela Champions League, o atacante foi o melhor em campo e voltou a falar sobre a possível renovação. Na ocasião, ele afirmou que ainda não tinha conversado com ninguém sobre uma proposta da Arábia Saudita e reiterou o desejo de permanecer.

"E sempre é muito emocionante poder abrir a conversa com o Real Madrid sobre a minha renovação. Eu tenho contrato até 2027, mas eu sempre falei do meu desejo de poder jogar aqui por muito tempo, de poder fazer história", disse à "TNT Sports" "E receber o carinho da torcida, do presidente, da comissão técnica e todos os jogadores me faz cada vez estar aqui mais tempo. E, se Deus quiser, nos próximos dias eu já possa resolver toda a negociação e que eu possa ficar aqui por muito mais tempo", completou.