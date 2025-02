Diretor do Vasco, Marcelo Sant’Ana está na Turquia para fechar contratações

Com a janela de transferências a 15 dias de seu fim, o Vasco começa a trabalhar contra o relógio em busca de contratações. Dessa forma, o diretor executivo de futebol do clube, Marcelo Sant’Ana, viajou à Europa à procura de fechar negociações visando reforçar o elenco do técnico Fábio Carille.

Assim, o dirigente, que viajou na última segunda-feira (10) rumo à Turquia. Segundo informações do “Atenção, Vascaínos”, a ida inicialmente era para vender o jovem GB ao Fenerbahçe. Essa negociação, porém, caiu por terra quando os turcos se depararam com uma possível lesão no joelho esquerdo do jogador.

LEIA MAIS: Diretor do América-MG afirma que Vasco tem interesse em Fabinho, mas descarta negócio

Marcelo, no entanto, segue na Europa para viabilizar a contratação de dois pontas. Um deles é o angolano Loide Augusto, do Alanyaspor (TUR). O jogador tem 24 anos e seis participações em gols em 17 partidas pela Liga Turca. O outro é Benjamin Garré, argentino do Krylya Sovetov, da Rússia.

Apesar da temporada 2023/24 ter sido animadora para o jogador, com 12 participações em gols em 25 jogos, o mesmo não se pode afirmar da atual. Afinal, ele só marcou um gol (sem assistências) em 16 jogos na primeira divisão da Rússia.

Os jogadores chegariam para suprir uma carência emergencial no plantel do Vasco; o ataque. Atualmente, Fábio Carille só conta com Vegetti, Bruno Lopes, e Jean David no setor. Rayan e Adson estão perto de voltar, mas fazem falta. David, por sua vez, só retornará no segundo semestre por conta do rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.