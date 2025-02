Corinthians traça plano para ter Breno Bidon na Libertadores

O Corinthians já traça os planos para encarar o Universidad Central, da Venezuela, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Libertadores. Entre os objetivos, o Timão espera contar com o volante Breno Bidon e o goleiro Felipe Longo, para a partida no torneio continental.

Os dois já estão na Venezuela com a Seleção Brasileira sub-20. Eles estão disputando o Sul-Americano, que vale vaga para a Copa do Mundo da categoria. A ideia do Corinthians é que tanto o volante quanto o goleiro fiquem no país e encontrem a delegação quando chegar.

Diante da logística difícil da viagem a Caracas, local da partida pela Libertadores, a comissão técnica decidiu manter a dupla no país. O Corinthians chega somente na noite de segunda-feira (17/02) e faz o primeiro jogo pelo torneio sul-americano na quarta (19/02).

“O plano está feito. Ele (Breno Bidon) vai ficar na Venezuela, porque tem dois dias para ficar lá e nós chegamos. Já mandamos o plano que tem que fazer e vai ficar lá. Os dois jogadores que faltam ficam lá (Felipe Longo)”, disse Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians.

Bidon e Longo têm sido titulares da Seleção, que assegurou vaga no Mundial da categoria. Aliás, o Brasil lidera a fase final com nove pontos em três rodadas, com 100% de aproveitamento. Contudo, o volante, que terminou a última temporada como titular, não sabe se começará o jogo.

Afinal, como Bidon ficou fora da pré-temporada e desse começo de Paulistão, ele deve começar a partida no banco de reservas e brigar pela titularidade no decorrer do ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.